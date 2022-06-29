Утром, около 6:20, оккупанты снова нанесли ракетные удары по Николаеву. Одна из ракет попала в пятиэтажный дом.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Он добавил, что на месте работают медики, спасатели и коммунальщики. Мэр также попросил пока не публиковать фото последствий атаки.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что на 8:20 известно о троих погибших и пяти раненных жителях. Также ранения получил спасатель.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина задействовала все международные рычаги, привлечь Россию к ответственности за государственный терроризм из-за ударов по гражданским объектам, в том числе в Очакове.