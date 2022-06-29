В Киеве задержали гендиректора частной авиакомпании, который в условиях военного положения не вернул 10 арендованных вертолетов из Африки.

В СБУ уточнили, что в 2002 году одна из воинских частей передала 9 многофункциональных вертолетов Ми-8МТ и один Ми-8МТВ в аренду частной компании. В случае введения военного положения она обязывалась вернуть воздушные суда на базовый аэродром.

Однако руководитель авиакомпании нарушил требования закона и оставил вертолеты за границей общей стоимостью около полумиллиона долларов США.

— Эта авиатехника должна была быть задействована для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во время агрессии России. Вместо этого владелец компании зарабатывал десятки миллионов гривен на субаренде вертолетов на территории Западной Африки, — отметили правоохранители.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Напомним, что США передадут Украине вертолеты Ми-17. Их уже загружают на одной из баз Военно-воздушных сил США.