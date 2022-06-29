В Киевской области детонацией мины после попадания молнии был частично разрушен мост возле Демидова.

Об инциденте сообщил депутат сельсовета Владимир Подкурганный.

По предварительным данным, мина, установленная возле опоры моста, подорвалась и повредила инфраструктуру. Возле моста стояла машина. Один человек погиб. Двое получили ранения.

— Из-за повреждения мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно, — говорится в сообщении.

Киевская ОВА указывает, что на месте работают экстренные службы и спасатели. Проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, у побережья в Одесской области всплыла российская мина.