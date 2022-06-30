На утро четверга, 30 июня, вследствие ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибло уже шесть человек, еще шесть жителей пострадали.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Вчера утром, 29 июня, по Николаеву и пригороду было выпущено более десяти ракет. Зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, где известно о 6 погибших и 6 пострадавших. Также ракета попала в базу отдыха и гаражный кооператив, — подчеркнул Виталий Ким.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что от ударной волны и обломков повреждено 7 жилых многоэтажек. В основном в домах вылетели окна и разрушились балконы.

Напомним, что утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж.