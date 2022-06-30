Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении снигиревского полицейского, который собрал оружие у коллег и передал его военным группировкам страны-агрессора.

Обвинительный акт направлен в суд, сообщили в Госбюро расследований.

Как сообщалось, в марте, во время оккупации Снигиревки Николаевской области, двое правоохранителей вместо того, чтобы защищать город от захватчиков, добровольно согласились сотрудничать с врагом.

Досудебным расследованием установлено, что коллаборанты лично объехали дома сослуживцев и собрали у них оружие с патронами, а затем передали их врагу.

Один из коллаборантов покинул оккупированную территорию и был задержан.

Бывший правоохранитель обвиняется в передаче группой лиц по предварительному сговору материальных ресурсов вооруженным формированиям государства-агрессора (ч. 2 ст. 28 – ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Николаеве Служба безопасности Украины задержала участников агентурной сети России, которые готовили условия для проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп в город.

Также сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, который корректировал огонь российской артиллерии в Николаеве. Именно он помог оккупантам нанести удар по «Николаевскому бронетанковому заводу».