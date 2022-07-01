Оккупанты обстреляли бригаду «Николаевоблэнерго» — двое сотрудников получили легкие ранения, была повреждена техника.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Бригада в составе 4 работников находилась в одном из населенных пунктов области, когда враг начал обстреливать местность. Двое электромонтеров получили незначительные телесные повреждения. Досталось и спецтранспорту — автовышка осталась без окон и колес, с дырками в кузове.

«Специалисты АО «Николаевоблэнерго» пытаются добросовестно выполнять свою работу — работу опасную по определению, что говорить о том, что в условиях войны, направляясь на место для ликвидаций последствий вражеских обстрелов, нашим ребятам приходится постоянно рисковать своей жизнью. Гордимся их мужеством и отвагой! А врагам желаем, чтобы вся та боль и зло, что они принесли на нашу землю, вернулись к ним сторицей», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня админздание филиала АО «Николаевоблэнерго» пострадало от вражеского обстрела: там выбиты окна и огромная дыра в стене.