В Николаеве задержали 43-летнюю женщину, предлагавшую две тысячи долларов полицейскому за непривлечение ее к уголовной ответственности за мошенничество.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Взятку местная жительница Николаева предлагала временно исполняющему обязанности начальника одного из отделов Николаевского районного управления полиции.

Женщину задержали во время передачи денег в порядке ст. 208 УПК Украины, ей грозит до восьми лет заключения. Сейчас готовятся материалы для вручения ей сообщения о подозрении.

Ранее сообщалось, что вознесенский горрайонный суд признал виновным главу Бугской громады Юрия Заволоку в попытке дать взятку. Ему назначили штраф, а внесенный им ранее залог в 86 тысяч гривен перечислили Вооруженным силам Украины.