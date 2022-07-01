Под завалами базы отдыха в Сергеевке Белгород-Днестровского района Одесской области, разрушенной в результате российского ракетного удара, остаются три человека, из них двое детей.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, по состоянию на 9:40 в результате удара по селу Сергеевка полностью разрушены девятиэтажный жилой дом и база отдыха.
В 9-этажном доме погибли 16 человек, 34 ранены, из них 5 детей. Удалось спасти 8 человек, из них трое детей и беременная женщина.
На базе отдыха погибли два человека, в том числе мальчик в возрасте 12 лет, еще пятеро травмированы. Под завалами базы остаются три человека, среди них двое детей.
На месте продолжают работать спасатели и экстренные службы.
Как сообщалось, в ночь на 1 июля одна из российских ракет, выпущенных с самолета, ударила в жилой дом в Одесской области. Другая ракета прилетела по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе.
Под завалами базы отдыха в Сергеевке Белгород-Днестровского района Одесской области, разрушенной в результате российского ракетного удара, остаются три человека, из них двое детей.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, по состоянию на 9:40 в результате удара по селу Сергеевка полностью разрушены девятиэтажный жилой дом и база отдыха.
В 9-этажном доме погибли 16 человек, 34 ранены, из них 5 детей. Удалось спасти 8 человек, из них трое детей и беременная женщина.
На базе отдыха погибли два человека, в том числе мальчик в возрасте 12 лет, еще пятеро травмированы. Под завалами базы остаются три человека, среди них двое детей.
На месте продолжают работать спасатели и экстренные службы.
Как сообщалось, в ночь на 1 июля одна из российских ракет, выпущенных с самолета, ударила в жилой дом в Одесской области. Другая ракета прилетела по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе.