В ночь на 1 июля одна из российских ракет, выпущенных с самолета, ударила в жилой дом в Одесской области. Другая ракета прилетела по базе отдыха в Белгород-Днестровской районе.

Информацию подтвердили на уровне оперативного командования «Юг».

Под завалами девятиэтажки находятся живые люди. На месте работают спасатели, параллельно тушащие пожар, который вспыхнул в магазине рядом.

— В результате ракетного удара по Одесщине разрушен подъезд девятиэтажного дома. Из-под завалов вытащили тела шестерых погибших. Семь человек ранены, среди них три ребенка. На базе отдыха возгорания не обнаружено, только разрушения. Есть пострадавшие, их количество устанавливается — рассказали военные.

Жертвы среди мирного населения подтвердил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

— Количество погибших вследствие попадания в многоэтажку выросло до десяти человек, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, спасатели продолжают разбирать завалы разрушенной пятиэтажки в Николаеве.

На вечер четверга, 30 июня, вследствие ракетного удара по жилому дому в Николаеве погибло уже восемь человек, еще шесть жителей пострадали.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что от ударной волны и обломков повреждено 7 жилых многоэтажек. В основном в домах вылетели окна и разрушились балконы.

Напомним, что утром 29 июня оккупанты нанесли ракетный удар в пятиэтажный жилой дом в одном из районов Николаева. В результате – разрушены квартиры в одном подъезде с третьего по пятый этаж.



