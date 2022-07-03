В автономной республике Каракалпакстан в Узбекистане вспыхнули протесты против запланированной конституционной реформы, которая изменит статус республики.

На фоне протестов президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Протесты начались два дня назад, 1 июля, из-за проекта поправок к Конституции, которыми предлагается исключить суверенный статус Каракалпакстана и его право на выход из состава страны путем референдума.

Ранее сообщалось, что президент Мирзиеев предложил отменить изменения в конституцию, из-за которых в Каракалпакстане вспыхнули протесты.