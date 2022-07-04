В Гайленд-парке в пригороде Чикаго произошла стрельба на параде по случаю Дня независимости США, власть города сообщает о 6 погибших и 24 раненных.

Об этом сообщает BBC.

Мероприятие срочно прервали через 10 минут после начала, когда раздались выстрелы.

Городские власти сообщили, что в больницу попали уже по меньшей мере 24 человека.

Представители полиции заявили, что они все еще ищут белого мужчину 18-20 лет, которого называют «вооруженным и опасным».

Местный житель Майлз Заремски рассказал Chicago Sun-Times: «Я слышал от 20 до 25 выстрелов, звучавших один за другим. Так что это не мог быть просто пистолет или дробовик».

Мэр Гайленд-Парка заявил, что фестиваль отменен, и попросил людей избегать центра города.