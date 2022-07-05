Утром 5 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Около 7 утра в городе прогремело несколько громких взрывов.

Позже городской голова Александр Сенкевич в Telegram написал, что это были ракетные удары.

«На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики», — отметил он.

Больше информации мэр пообещал сообщить позже.

Николаевцы сообщают о масштабном пожаре в одном из мест прилета.

Ранее в оперативном командовании «Південь» заявили о высокой угрозе ракетных обстрелов Николаевской области со стороны армии РФ.