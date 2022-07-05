Утром 5 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Около 7 утра в городе прогремело несколько громких взрывов.
Позже городской голова Александр Сенкевич в Telegram написал, что это были ракетные удары.
«На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики», — отметил он.
Больше информации мэр пообещал сообщить позже.
Николаевцы сообщают о масштабном пожаре в одном из мест прилета.
Ранее в оперативном командовании «Південь» заявили о высокой угрозе ракетных обстрелов Николаевской области со стороны армии РФ.
Утром 5 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Около 7 утра в городе прогремело несколько громких взрывов.
Позже городской голова Александр Сенкевич в Telegram написал, что это были ракетные удары.
«На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики», — отметил он.
Больше информации мэр пообещал сообщить позже.
Николаевцы сообщают о масштабном пожаре в одном из мест прилета.
Ранее в оперативном командовании «Південь» заявили о высокой угрозе ракетных обстрелов Николаевской области со стороны армии РФ.