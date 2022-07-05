В оперативном командовании «Південь» заявили о высокой угрозе ракетных обстрелов Николаевской области со стороны армии РФ.

Об этом говорится в ежедневной сводке ОК «Південь» за 4 июля, - пишут НикВести.

«Беспокойство врага установлением контроля над островом Змеиным украинской стороной, активизирует их авиацию. Следовательно, угроза ракетных ударов по Одессе, области и Николаевщине, в том числе и с неба – довольно существенная и вероятная», - говорят в ОК «Південь».

В операционной зоне Командования противник не прекращает обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Пытается провести ротацию личного состава и обеспечить поставки боезапаса.

Сообщается, что в рамках логистического обеспечения войск с временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию Каланчак прибыло 17 вагонов с боеприпасами. На усиление живой силы прибыло подкрепление из Хабаровского края. Но оккупанты слишком деморализованы и ищут возможность получения легких ранений для выхода из состава действующего подразделения и возвращения в РФ.

Не рискуя проводить наступательные действия по суше, враг применяет тактику авиационных ударов.

С направления Ольгиного и Архангельского нанес 4 удара парами вертолетов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. Человеческих утрат нет.

Тяжелой артиллерией обстреляна Великая Костромка, продолжается разрушение социальной инфраструктуры.

В ответ парой украинских штурмовиков нанесен удар по скоплению противника в районе Давыдова Брода. За что наши самолеты были атакованы двумя крылатыми ракетами «воздух-воздух», выпущенными из истребителя Су-35 противника.

Продолжая атаковать вражеские запасы и места сосредоточения, ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению противника в районе Дарьевки, Херсонской области.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обезврежены 30 оккупантов, танк Т-62, реактивная система залпового огня «Ураган», гаубица «Мста-Б», 8 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

В северо-западной части Черного моря сейчас находится 3 надводных и 2 подводных носителя «Калибров», в готовности к применению более 30 ракет.

Тем временем в пропагандистских пабликах в очередной раз распространяется информация, что в одесских школах по всему городу обустроены укрепленные огневые точки, на территории учебных заведений находится тяжелая техника и артиллерия. Как правило, оккупационные войска периодически запускают подобные фейки, чтобы потом оправдывать свои атаки по социальной инфраструктуре.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что каждое освобожденное село на юге Украины нуждается в серьезных вложениях на восстановление