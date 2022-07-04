Все села на юге Украины, которые Вооруженные Силы Украины освобождают от российской оккупации, получили масштабные разрушения и нуждаются в серьезных вложениях для восстановления.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского 4 июля.

— Украинские силы освободили от оккупантов больше тысячи населенных пунктов, каждую неделю добавляются новые. Сейчас, к примеру, на юге нашей страны.А это означает потребность в колоссальных средствах на восстановление инфраструктуры, на возвращение медицины и социальных услуг, на возобновление нормальной экономической жизни. Одних только уничтоженных домов в освобожденных районах - десятки тысяч, - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, журналисты показали разрушенное российскими оккупантами село Котлярево на границе с Херсоном.