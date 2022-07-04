Николаевские журналисты показали кадры разрушенного российскими оккупантами села Котлярево Шевченковская ОТГ, которое расположено на границе с линией фронта на Херсонском направлении.
Об этом идет речь в сюжете НикВести «Россия бомбит села под Николаевом».
На кадрах видны разрушенные улицы села, жилые дома, местные школа и детский сад, продуктовые магазины, а также завод полуфабрикатов.
Село ежедневно обстреливается российскими оккупантами. Периодически там пропадает газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Последние не выехавшие жители села выживают за счет волонтерской гуманитарной помощи.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов.
Николаевские журналисты показали кадры разрушенного российскими оккупантами села Котлярево Шевченковская ОТГ, которое расположено на границе с линией фронта на Херсонском направлении.
Об этом идет речь в сюжете НикВести «Россия бомбит села под Николаевом».
На кадрах видны разрушенные улицы села, жилые дома, местные школа и детский сад, продуктовые магазины, а также завод полуфабрикатов.
Село ежедневно обстреливается российскими оккупантами. Периодически там пропадает газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Последние не выехавшие жители села выживают за счет волонтерской гуманитарной помощи.
Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов.