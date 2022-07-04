Николаевские журналисты показали кадры разрушенного российскими оккупантами села Котлярево Шевченковская ОТГ, которое расположено на границе с линией фронта на Херсонском направлении.

Об этом идет речь в сюжете НикВести «Россия бомбит села под Николаевом».

На кадрах видны разрушенные улицы села, жилые дома, местные школа и детский сад, продуктовые магазины, а также завод полуфабрикатов.

Село ежедневно обстреливается российскими оккупантами. Периодически там пропадает газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Последние не выехавшие жители села выживают за счет волонтерской гуманитарной помощи.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов.