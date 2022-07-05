Сегодня, 5 июля, в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками был уничтожен ДК «Корабельный» в Николаеве.

Фото разрушенного здания опубликовало Управление культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА.

— Сколько поколений творческих, одаренных детей, взрослых посетило БК «Корабельный» не только в качестве посетителей, но и в качестве участников творческого процесса... сколько мероприятий...конкурсов...проектов...программ...Твари! Не простим...», — прокоммнтировали в управлении.

Как сообщалось, в Николаеве из-за утренних обстрелов пострадали жилые дома. Взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входную дверь.