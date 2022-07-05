В Николаеве из-за утренних обстрелов пострадали жилые дома. Взрывной волной и обломками в 7 многоэтажках выбило более 200 окон, в подъездах повредило входную дверь.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он отметил, что в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома.

— Сотрудники департамента ЖКХ и администрации района помогли людям заактировать повреждения, выдали пленку и ОСБ-плиты. Жителям верхних этажей помогли забить окна с помощью вышки. Также на месте работают правоохранители, — рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что утром 5 июля российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. Около 7 утра в городе прогремело несколько громких взрывов.