На территории Узбекистана упали пять боевых ракет, прилетевших с направления Афганистана.

Об этом со ссылкой на МИД Узбекистана пишет Синьхуа.

«Пять ракет, которые, вероятно, запустили с территории соседнего Афганистана, упали на приграничный город Термез на юге Узбекистана», — говорится в материале.

Четыре ракеты упали на жилой район, одна — на футбольное поле.

«Ни одна из ракет не взорвалась, поэтому обошлось без человеческих жертв и разрушений, кроме незначительных повреждений четырех частных жилищ», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте инцидента идет совместное узбекско-афганское расследование.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане из-за массовых протестов.