На территории Узбекистана упали пять боевых ракет, прилетевших с направления Афганистана.
Об этом со ссылкой на МИД Узбекистана пишет Синьхуа.
«Пять ракет, которые, вероятно, запустили с территории соседнего Афганистана, упали на приграничный город Термез на юге Узбекистана», — говорится в материале.
Четыре ракеты упали на жилой район, одна — на футбольное поле.
«Ни одна из ракет не взорвалась, поэтому обошлось без человеческих жертв и разрушений, кроме незначительных повреждений четырех частных жилищ», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте инцидента идет совместное узбекско-афганское расследование.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане из-за массовых протестов.
На территории Узбекистана упали пять боевых ракет, прилетевших с направления Афганистана.
Об этом со ссылкой на МИД Узбекистана пишет Синьхуа.
«Пять ракет, которые, вероятно, запустили с территории соседнего Афганистана, упали на приграничный город Термез на юге Узбекистана», — говорится в материале.
Четыре ракеты упали на жилой район, одна — на футбольное поле.
«Ни одна из ракет не взорвалась, поэтому обошлось без человеческих жертв и разрушений, кроме незначительных повреждений четырех частных жилищ», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте инцидента идет совместное узбекско-афганское расследование.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане из-за массовых протестов.