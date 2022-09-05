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Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным типа С-300.
Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Попадания были в промышленное предприятие на окраине города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.
Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева. Под их обстрелы попали лечебные заведения, школы, музей, гостиница и жилые дома.
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Около 00:30, 5 сентября, город Николаев был снова атакован ракетами. По предварительным данным типа С-300.
Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Попадания были в промышленное предприятие на окраине города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.
Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева. Под их обстрелы попали лечебные заведения, школы, музей, гостиница и жилые дома.