ОРЛАН-10, ФОТО: УКРИНФОРМ

В течение дня украинские военные сбили в небе над Украиной три беспилотных летательных аппарата российской армии.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Детали : Военные сообщают, что оккупанты продолжают использовать БПЛА оперативно-тактического уровня по всей территории Украины для воздушной разведки и корректировки огня.

5 сентября около 15:00 в небе над Херсонщиной, в зоне ответственности воздушного командования «Юг» был ликвидирован российский беспилотник «Орлан-10».

Еще два БПЛА этого типа уничтожили в Харьковской области зенитные ракетные подразделения воздушного командования «Восток».

Кроме того, по беспилотнику работала противовоздушная оборона Винницкой области. Результаты уточняются.