|Швидкість вітру:
|1.5 м/с
|Схід сонця:
|06:17
|Захід сонця:
|19:23
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1.2 м/с
|Схід сонця:
|06:19
|Захід сонця
|19:33
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.15 грн
|40.15 грн
В течение дня украинские военные сбили в небе над Украиной три беспилотных летательных аппарата российской армии.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Детали : Военные сообщают, что оккупанты продолжают использовать БПЛА оперативно-тактического уровня по всей территории Украины для воздушной разведки и корректировки огня.
5 сентября около 15:00 в небе над Херсонщиной, в зоне ответственности воздушного командования «Юг» был ликвидирован российский беспилотник «Орлан-10».
Еще два БПЛА этого типа уничтожили в Харьковской области зенитные ракетные подразделения воздушного командования «Восток».
Кроме того, по беспилотнику работала противовоздушная оборона Винницкой области. Результаты уточняются.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
В течение дня украинские военные сбили в небе над Украиной три беспилотных летательных аппарата российской армии.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Детали : Военные сообщают, что оккупанты продолжают использовать БПЛА оперативно-тактического уровня по всей территории Украины для воздушной разведки и корректировки огня.
5 сентября около 15:00 в небе над Херсонщиной, в зоне ответственности воздушного командования «Юг» был ликвидирован российский беспилотник «Орлан-10».
Еще два БПЛА этого типа уничтожили в Харьковской области зенитные ракетные подразделения воздушного командования «Восток».
Кроме того, по беспилотнику работала противовоздушная оборона Винницкой области. Результаты уточняются.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга