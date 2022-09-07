Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС, призывают уехать. Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.
Об этом вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала в Telegram.
- Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Вчера Совбез ООН в очередной раз заседал по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство напрямую занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества, – отметила Ирина Верещук.
При этом она подчеркнула, что россияне держат в заложниках не только персонал станции, но и жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС — это десятки тысяч человек.
Ирина Верещук также рассказала, что Минреинтеграции пригласило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ТОТ, прилегающих к атомной электростанции.
– В ответ – циничное молчание, – отметила Ирина Верещук.
Вице-премьер обратилась к жителям временно неподконтрольных Украине районов, прилегающих к ЗАЭС.
- Эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем, – заявила она.
Также Ирина Верещук предоставила контакты, куда можно обращаться, а именно горячие линии Минреинтеграции:
1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).
Ранее сообщалось, что Николаевская область готова к последствиям, которые может нести авария на Запорожской атомной электростанции. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что проработаны пути эвакуации населения, а людям будут предоставлять таблетки йодида калия в соответствии с показаниями Министерства здравоохранения.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС, призывают уехать. Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.
Об этом вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала в Telegram.
- Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Вчера Совбез ООН в очередной раз заседал по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство напрямую занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества, – отметила Ирина Верещук.
При этом она подчеркнула, что россияне держат в заложниках не только персонал станции, но и жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС — это десятки тысяч человек.
Ирина Верещук также рассказала, что Минреинтеграции пригласило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ТОТ, прилегающих к атомной электростанции.
– В ответ – циничное молчание, – отметила Ирина Верещук.
Вице-премьер обратилась к жителям временно неподконтрольных Украине районов, прилегающих к ЗАЭС.
- Эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем, – заявила она.
Также Ирина Верещук предоставила контакты, куда можно обращаться, а именно горячие линии Минреинтеграции:
1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).
Ранее сообщалось, что Николаевская область готова к последствиям, которые может нести авария на Запорожской атомной электростанции. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что проработаны пути эвакуации населения, а людям будут предоставлять таблетки йодида калия в соответствии с показаниями Министерства здравоохранения.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга