Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС, призывают уехать. Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории.

Об этом вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала в Telegram.

- Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Вчера Совбез ООН в очередной раз заседал по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство напрямую занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества, – отметила Ирина Верещук.

При этом она подчеркнула, что россияне держат в заложниках не только персонал станции, но и жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС — это десятки тысяч человек.

Ирина Верещук также рассказала, что Минреинтеграции пригласило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ТОТ, прилегающих к атомной электростанции.

– В ответ – циничное молчание, – отметила Ирина Верещук.

Вице-премьер обратилась к жителям временно неподконтрольных Украине районов, прилегающих к ЗАЭС.

- Эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем, – заявила она.

Также Ирина Верещук предоставила контакты, куда можно обращаться, а именно горячие линии Минреинтеграции:

1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).

Ранее сообщалось, что Николаевская область готова к последствиям, которые может нести авария на Запорожской атомной электростанции. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заверил, что проработаны пути эвакуации населения, а людям будут предоставлять таблетки йодида калия в соответствии с показаниями Министерства здравоохранения.