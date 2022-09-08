В Николаеве бывшего исполняющего обязанности руководителя одного из государственных предприятий подозревают в завладении имуществом путем злоупотребления служебного положения.

Обвинительный акт против мужчины был направлен в суд, сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, в июле 2020 года чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, завладел 43,2 тонн минеральных удобрений.

«Действия чиновника повлекли тяжкие последствия интересам государственного предприятия в размере почти 700 тысяч гривен», — отметили в прокуратуре.

Николаевская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по пятой части статьи 191 Уголовного кодекса Украины — «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, Баштанский районный суд Николаевской области признал начальника продовольственной службы тыла одной из воинских частей ВС Украины виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за совершение действия с использованием предоставленного служебного положения, что предусматривает часть 1 статьи 369 УК Украины.