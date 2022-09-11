Специалисты возобновили работу резервной линии электропередач в Запорожскую АЭС, что позволяет обеспечить ее внешней электричеством.

Об этом сообщает МАГАТЭ в Twitter.

— Резервная линия электропередач в Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Украине была восстановлена, обеспечивая станцию внешней электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других функций безопасности, — заявили в агентстве.

Как сообщалось, сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью в 03:41 энергоблок №6 ЗАЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.