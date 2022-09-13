Сотрудники СБУ задержали еще двух агентов российских спецслужб в Николаевской области. Один из них собирал и передавал россиянам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону.

Отдельно он «охотился» на установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, являющихся приоритетной целью для врага, сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того, этот агент передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве.

— Другой задержанный – также житель областного центра. Он «работал» на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и поклонников пророссийских телеграмм-чатов. Кроме того, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия России против Украины, — сообщает ведомство.

В ходе обысков, проведенных по местам жительства вражеских агентов, киберспециалисты СБУ обнаружили и изъяли электронные средства, которые использовались для организации закрытых каналов связи, анонимизации пользователей и передачи разведданных.

В настоящее время корректировщику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины). В суд направлено ходатайство по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Второму фигуранту дела будет сообщено о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников), санкция которой предусматривает арест сроком до шести месяцев или лишение свободы до трех лет.

Разоблачение преступления проводили сотрудники Управления СБУ в Николаевской области при процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры.

Напомним, ранее Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения мужчине, который собирал информацию о местоположениях «HIMARS» и военных складов, — ему был назначен арест с возможностью внесения залога почти в 2,5 млн грн.