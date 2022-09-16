В Херсоне произошел взрыв в здании административного суда, захваченном россиянами. В ней оккупанты разместили свою «комендатуру».

Там обычно сидели коллаборанты Кирилл Стремоусов и Елисеев, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань «Суспільному».

Прилет по зданию фейковой администрации Херсонской области подтвердили и российские СМИ.

Они сообщают о ранении так называемой «начальницы департамента труда и социальной политики» и гибели ее водителя.

Напомним, что ранее сообщалось о взрыве в оккупированном Лисичанске.

12 августа в Мелитополе в результате взрыва получил ранения один из руководителей избирательного штаба «Единой России» Олег Шостак.

Также 12 августа в Луганской области в оккупированном Старобельске взорвали авто с местным коллаборантом – «начальником» МРЭО.

17 августа раздался взрыв в центральной части Мелитополя. Здесь расположена одна из комендатур оккупантов.

В Херсоне участники Движения сопротивления взорвали авто с так называемой полицией российской оккупационной администрации.