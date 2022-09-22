В настоящее время специалисты рассматривают три возможных причины возникновения масштабного пожара Андреевского урочища Николаевской области.

Об этом в интервью «НИС-ТВ» рассказал пресс-офицер ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Артем Вагин.

Напомним, что пожар произошел 25 августа на территории Андреевского урочища в Николаевском районе. Выгорело более 250 га территории. К ликвидации возгорания в целом привлекалось 24 единицы техники и 198 человек.

Сначала местные жители говорили о том, что причиной пожара стало короткое замыкание электросети возле заброшенного дома. После чего огонь опрокинулся на лес.

Однако в своем отчете спасатели сообщили, что пожар возник из-за поджога. По словам Артема Вагина, окончательные причины выясняются.

- Там был и верховой и низовой пожар. Специалисты рассматривают три возможных причины возникновения: поджог, неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание линии электропередач. Еще причину устанавливают, – отметил Артем Вагин.

Напомним, что россияне обстреляли Балабановский лес, уничтожено 14,5 га территории.