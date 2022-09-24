В Вознесенском районе на 101-м километре автодороги Н-24 «Благовещенское — Николаев» 23 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два легковых автомобиля Opel Kadet и Volkswagen Passat. Водитель Opel Kadet погиб на месте

Об этом сообщила пресс-служба спасателей.

По прибытию на место аварии спасатели увидели, что в результате столкновения водитель Opel Kadet погиб на месте. Тело погибшего зажали обломки автомобиля.

Водителя Volkswagen Passat осмотрели врачи скорой помощи. От госпитализации он отказался. Пассажирка Volkswagen Passat в результате столкновения травмировалась. С диагнозом ушиб грудной клетки женщину госпитализировали в Южноукраинскую городскую многопрофильную больницу.

Спасатели извлекли тело погибшего из разбитой машины и передали в судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские начали следствие по установлению причин и обстоятельств аварии.



