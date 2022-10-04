Северная Корея впервые за пять лет запустила баллистическую ракету над Японией.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Ракета была запущена над восточным побережьем Северной Кореи. Она, вероятно, пролетела над территорией страны и упала в Тихий океан. Япония не использовала никаких мер обороны по уничтожению ракеты. Южнокорейское командование вооруженных сил заявило, что предположительно это была баллистическая ракета средней дальности, запущенная из северокорейской провинции Джаган. Северная Корея использовала эту провинцию для проведения нескольких недавних испытаний, в том числе нескольких ракет, которые, по ее утверждению, были гиперзвуковыми.

Власти Японии предупредили жителей о необходимости укрыться. На севере Японии было временно прекращено движение поездов.

Представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что действия Северной Кореи, включая неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества и являются серьезной проблемой. Премьер-министр Фумио Кисида назвал действия Северной Кореи «варварскими» и заявил, что правительство продолжит собирать и анализировать информацию.

Напомним, весной Северная Корея заявила о проведении успешных испытаний, которые «значительно улучшат тактические ядерные возможности».