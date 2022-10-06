Об этом пишет УП со ссылкой на главу Запорожской ОВА.

— К сожалению, должен сообщить, что количество жертв террористических обстрелов центра города увеличилось. Подтверждена гибель 7 жителей областного центра, еще минимум 5 человек числятся пропавшими без вести, - написал Александр Старух.

Продолжается разбор завалов, после чего возможно будет установить точное количество погибших и пострадавших.

Старух добавил, что благодаря оперативной работе специальных служб, спасателей и врачей удалось спасти 21 человека, которому уже оказали необходимую помощь. Пострадавших в результате обстрелов городские власти устраивают в центры временного размещения.

Сегодня утром оккупанты устроили ракетную атаку жилого квартала Запорожья.