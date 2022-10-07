Утром 7 октября в лесополосе в Изюмском районе на мине подорвалась женщина, собиравшая грибы.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Утром в Изюмском районе 47-летняя женщина получила ранения, наступив на мину. Пострадавшая собирала грибы в лесу», – рассказал он.

Олег Синегубов напомнил, что минная опасность, особенно в лесных полосах, не исчезла. Взрывотехники работают в усиленном режиме, но оставленные от врага заминированные площади огромны.