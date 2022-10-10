Во время обстрела столицы 10 октября одна из российских ракет упала вблизи посольства Румынии в Киеве.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

Согласно сообщению, одна из российских ракет взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии.

— Рад, что персонал посольства Румынии в безопасности, несмотря на то, что один удар был нанесен всего в 850 метрах от его здания, – говорится в сообщении.

Глава МИД Румынии решительно осудил ракетные удары России по гражданским объектам в центре Киева и других украинских городах, что является грубым нарушением международного гуманитарного права и привело к человеческим жертвам.

Напомним, 10 октября Россия применила по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет.