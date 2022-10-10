Немецкое дипломатическое ведомство также получило повреждения в результате массированных обстрелов Киева со стороны России.

Об этом пишет УНН, ссылаясь на немецкое издание Billd.

- По сообщениям, визовый отдел консульства Германии также пострадал во время сильных российских атак на столицу Украины Киев, - сообщили в понедельник.

Bild также ссылается на бывшего главу Фонда Белля в Киеве Сергея Сумлинного, разместившего в Twitter фотографии пострадавшего дипведомства.

В свою очередь посол ФРГ в Украине Анка Фельдгаузен сообщила, что во время обстрелов находилась в укрытии вместе с сотнями киевлян.

Как сообщалось, по состоянию на 11.40 10 октября Россия применила по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет.