Ракетные удары по украинской столице и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

— В воинские части стратегической и дальней авиации поступили приказы о подготовке к задаче массированных ракетных обстрелов. Целями определялись именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов, говорится в сообщении разведки.

В частности, 8 октября на аэродром «Оленья» с аэродрома «Энгельс» были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101.

На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами «Калибр».

— Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности, — говорится в сообщении.

Напомним, начиная с утра 10 октября Россия применила по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет.