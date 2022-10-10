Сегодня, 10 октября, силами противовоздушной обороны над Николаевщиной уничтожены 14 крылатых ракет, над Одесской областью — 3 ракеты и 4 дрона «Shahed-136», «Shahed-129».

Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

— Атакуя объекты социальной и критической инфраструктуры, по югу враг направил около 2 десятков крылатых ракет типа «Калибр», Х-101, Х-55 и 4 беспилотных летательных аппарата, в том числе и камикадзе, — говорится в сообщении.

Напомним, 10 октября Россия применила по Украине более 80 ракет. Противовоздушной обороной Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сбито около 45 ракет.

В результате массового утреннего обстрела повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и столице, часть областей обесточены.