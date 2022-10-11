Воздушные силы Украины утром уничтожили 4 вражеских крылатых ракеты Х-101 (Х-555) на юге. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

«Враг продолжает атаковать Украину высокоточным оружием. Около 7 утра 11 октября из района Каспийского моря работает стратегическая авиация оккупантов – ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. По территории Украины были выпущены ракеты типа Х-101/Х-555», – говорится в сообщении.

Отмечается, что около 9:00 четыре ракеты уничтожены силами и средствами воздушного командования «Юг».

К боевой работе по крылатым ракетам задействованы авиация, зенитные ракетные войска, а также мобильные огневые группы Воздушных Сил ВС Украины.