Об этом пишет Телеграмм-канал «Крымский ветер".
Захватчики заявили, что корабли черноморского флота якобы отбивают атаку беспилотников над Севастопольской бухтой. Они остановили движение паромов и катеров и перекрыли бухту.
Также отмечается, что в городе взорвался склад.
Как сообщалось, 20 сентября в центре Севастополя были слышны выстрелы из огнестрельного оружия и взрывы.
Об этом пишет Телеграмм-канал «Крымский ветер".
Захватчики заявили, что корабли черноморского флота якобы отбивают атаку беспилотников над Севастопольской бухтой. Они остановили движение паромов и катеров и перекрыли бухту.
Также отмечается, что в городе взорвался склад.
Как сообщалось, 20 сентября в центре Севастополя были слышны выстрелы из огнестрельного оружия и взрывы.