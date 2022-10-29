Сегодня утром во временно захваченном Севастополе раздавались взрывы, их слышали жители всего города.

Об этом пишет Телеграмм-канал «Крымский ветер".

Захватчики заявили, что корабли черноморского флота якобы отбивают атаку беспилотников над Севастопольской бухтой. Они остановили движение паромов и катеров и перекрыли бухту.

Также отмечается, что в городе взорвался склад.

Как сообщалось, 20 сентября в центре Севастополя были слышны выстрелы из огнестрельного оружия и взрывы.