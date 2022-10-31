В Николаевской области 19-летний и 12-летний парни получили ранения в результате взрыва мины.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, трагический случай произошел вблизи села Зеленый Гай Николаевского района, которое постоянно находится под обстрелами войск РФ. В результате детонирования нашедшего в поле снаряда ранения получил 19-летний юноша и 12-летний мальчик.

— Ребенок доставлен в областную больницу, он в тяжелом состоянии. У него взрывная травма, множественные осколочные ранения, — сообщила Анна Замазеева.

Напомним, что в Харьковской области на мини взорвался автомобиль пиротехников. В результате инцидента один из них погиб.