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Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Yonhap и Kyodo.
Южнокорейское агентство ссылается на Объединенный комитет начальников штабов.
Сообщается, что были запущены 3 ракеты малой дальности, одна из которых упала в 57 км от города Сокчхо.
Северная Корея произвела запуск ракет именно во время совместных военных учений Южной Кореи и США.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря во время учений Южной Кореи и США.
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Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Yonhap и Kyodo.
Южнокорейское агентство ссылается на Объединенный комитет начальников штабов.
Сообщается, что были запущены 3 ракеты малой дальности, одна из которых упала в 57 км от города Сокчхо.
Северная Корея произвела запуск ракет именно во время совместных военных учений Южной Кореи и США.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря во время учений Южной Кореи и США.