Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на Yonhap и Kyodo.

Южнокорейское агентство ссылается на Объединенный комитет начальников штабов.

Сообщается, что были запущены 3 ракеты малой дальности, одна из которых упала в 57 км от города Сокчхо.

Северная Корея произвела запуск ракет именно во время совместных военных учений Южной Кореи и США.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря во время учений Южной Кореи и США.