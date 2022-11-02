В Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженными силами Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.

Об обстоятельствах известных преступлений сообщает официальная страница Главного управления Национальной полиции Херсонской области в Facebook 2 ноября.

В Бериславском районе российская армия продолжает наносить ракетные и артиллерийские удары по населенным пунктам, в частности, по домам мирных жителей, многие частные домовладения непригодны для проживания. Также обстрелами повреждены памятники на сельском кладбище, уничтожены склады фермерского хозяйства и весовые комплексы, обломками иссечена сельскохозяйственная техника. Только за минувшие сутки полиция открыла 71 уголовное производство по военным преступлениям армии РФ на территории Херсонщины.

В частности, во временно оккупированном Херсоне в частный дом прибыла группа вооруженных людей в гражданском, представившихся сотрудниками полиции России. Оккупанты выгнали семью на улицу, провели незаконный обыск в доме, после чего увезли в неизвестном направлении двух мужчин. Также представители оккупационных властей угнали у семьи автомобиль с документами на него, а из дома забрали все ценные вещи.

Также, купанты продолжают террор против местного населения на левобережье Херсонщины. В полицию поступают заявления от жителей сел Скадовского района, что в их дома самовольно заселяются русские военные и пользуются их имуществом. Также оккупанты похищают сельскохозяйственную технику, автомобили местных, отбирают у людей документы на земельные участки и жилые помещения. В поселке Лазурное российские военные БТР заехали на территорию кафе, где повредили имущество и похитили кемпинг. А местный коллаборант захватывает пансионаты в курортном поселке для заселения туда русских военных.

Из Генического района поступают сообщения, что в квартиры и дома местных жителей заселяются представители оккупационной полиции.

Из временно оккупированного города Голая Пристань поступило сообщение о том, что военные РФ забрали с рабочего места на рынке местного жителя. К нему применяли физическое насилие, содержали в следственном изоляторе, после чего перевезли в неизвестном направлении. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

Во время фиксации военных преступлений на недавно деоккупированных территориях в полицию поступило сообщение от жителя Бериславского района, что за наведение местной коллаборантки к нему приходили военные РФ, в частности, так называемые «кадыровцы», которые допрашивали его и применили пытки.

Из-за обстрелов россиян территории Новониколаевского старостинского округа выгорел урожай озимой пшеницы 2022 года и сорвана посевная кампании под урожай 2023 года на арендованных местными жителями земельных участках на площади почти 100 га.

В ходе оккупации поселка Великая Александровка военные РФ разграбили ломбард, откуда забрали деньги и имущество. Сумма ущерба составляет около 100 тысяч гривен.

Вышеупомянутые в этом преступления РФ были задокументированы следственными органами. Полиция начала уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.