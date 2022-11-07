Языковой омбудсмен Тарас Креминь оштрафовал второго человека по новому языковому закону. Им стала работница ЖЭКа «Софиевский», который подает воду и электричество в новый микрорайон между Киевом и Вишневым.

Об этом «Українським Новинам» сообщили в пресс-службе языкового омбудсмена.

Судя с постановления об админнарушении, женщина якобы отказалась обслуживать клиента на государственном языке. На каком языке она говорила в документах не указано. Ей придется заплатить штраф в 3400 гривен. Протокол выписан по доносу жалобщика. Подписывать его работница ЖЭКа отказалась.

Первым оштрафованным стал доцент НАУ, заявляющий, что студенты устроили против него провокацию.

Напомним, что языковой омбудсмен Тарас Кремень прокомментировал разрушение российскими террористами уникального учебного заведения и архитектурного памятника.