Российские СМИ и представители оккупационных властей в Херсонской области и Крыму сообщают о том, что сегодня, 9 ноября, якобы в ДТП погиб херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов.

Однако пока точной информации об обстоятельствах гибели, как и полного подтверждения факта смерти Кирилла Стремоусова, пока нет.

— Погиб на территории Херсонской области, двигался на авто, попал в ДТП, — сообщил руководитель оккупационных властей Херсона Владимир Сальдо.

О смерти Кирилла Стремоусова сообщили пророссийские блоггеры, в том числе Анатолий Шарий, военкор Котенок и другие.

Канал WarGonzo пишет, что о смерти Стремоусова стало известно от водителя российского чиновника.

При этом первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил в комментарии «Общественному», что гибель Кирилла Стремоусова еще не подтверждена и возможно инсценировка.

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