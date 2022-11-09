В Харькове демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина. Его отправили на хранение.

Об этом сообщил городской совет.

Этот бюст может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, поскольку активисты этого движения хотели снести его более ста лет назад, перед революцией 1917 года.

— Его дальнейшую судьбу — будет ли он храниться в музее, или найдется ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова — будут решать харьковчане после победы Украины, — говорится в заявлении.

В горсовете добавили, что понимают чувства тех харьковчан, которые не хотят видеть в своем городе русские топонимы и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города.

Напомним, что в мае этого года в Николаеве исчез памятник российскому поэту Александру Пушкину, расположенному на улице Пушкинской.