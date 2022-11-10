Кованые и литые части средневекового холодного оружия задекларировали как запчасти для сельхозтехники. Их пытались переслать по почте из Запорожья в Америку.

Об этом сообщает Киевская таможня на своей странице в Facebook.

Шесть археологических предметов киевские таможенники обнаружили при проверке почтовой отправки. Скорее всего, это добыча «черных археологов».

10 долларов - задекларированная стоимость посылки с оправой холодного оружия времен второй половины XVII-XVIII веков.

Как определили эксперты Национального музея истории Украины, таможенники обнаружили кованые и литые железные крестовина, навершие рукоятки и наконечники ножен к сабелям, а также декоративную накладку для верхней одежды военных.

Эти артефакты имеют историческую и культурную ценность. Все они археологического происхождения, ведь имеют признаки длительного пребывания в земле.

Поскольку пересылка культурных ценностей за пределы Украины в международных почтовых отправлениях запрещена, все предметы правонарушения изъяла Киевская таможня в решение суда по протоколу о нарушении таможенных правил - статья 473 Таможенного кодекса Украины.