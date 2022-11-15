Бывший нардеп, новый руководитель компании «Нибулон» Андрей Вадатурский нанял частных детективов для расследования обстоятельств гибели родителей Алексея и Раисы Вадатурских во время массированного ракетного удара по Николаеву 31 июля этого года.

Частное расследование проводится параллельно с уголовным делом, открытым СБУ, рассказал Андрей Вадатурский в интервью «Экономической правде».

Он подчеркнул, что выяснение обстоятельств гибели родителей – это дело чести для него.

– Я нашел компанию, которая будет заниматься расследованием. Это частная компания, имеющая опыт таких расследований, специалисты из-за рубежа. Я хочу знать правду, во-первых, для себя, для семьи, а во-вторых, в зависимости от выводов этого расследования, буду думать, что я могу делать дальше. Если это умышленное убийство, любое, я буду думать, как наказать причастных людей. Это дело чести. Многие писали, что мои родители умерли или даже погибли. Они были убиты – это точные слова, — сказал Андрей Вадатурский.

Напомним, 31 июля в результате массированного ночного обстрела Николаева российскими войсками погиб Герой Украины, владелец компании «Нибулон» Алексей Вадатурский вместе с супругой Раисой. Церемония прощания с погибшими супругами проходила 5 августа во Владимирском кафедральном соборе в Киеве.

Согласно одной из версий убийства бизнесмена Алексея Вадатурского, которую проверяют в прокуратуре, россияне намеренно избрали его целью.