Сегодня днем, 23 ноября, Киев подвергся ракетным обстрелам. Известно о попадании в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

— Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается. Еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места, – написал он.

Отметим, что сразу после прилетов в Киеве начались экстренные отключения света.

— В некоторых районах Киева нет света. Энергетики сообщают об экстренных отключениях, — сообщил Виталий Кличко.

Кроме того, взрывы были слышны во Львовской, Полтавской и Винницкой областях.

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