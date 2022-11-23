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Сегодня днем, 23 ноября, Киев подвергся ракетным обстрелам. Известно о попадании в объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
— Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается. Еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места, – написал он.
Отметим, что сразу после прилетов в Киеве начались экстренные отключения света.
— В некоторых районах Киева нет света. Энергетики сообщают об экстренных отключениях, — сообщил Виталий Кличко.
Кроме того, взрывы были слышны во Львовской, Полтавской и Винницкой областях.
Обновляется...
Сегодня днем, 23 ноября, Киев подвергся ракетным обстрелам. Известно о попадании в объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
— Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается. Еще несколько взрывов в разных районах столицы. Спасательные службы и медики следуют на места, – написал он.
Отметим, что сразу после прилетов в Киеве начались экстренные отключения света.
— В некоторых районах Киева нет света. Энергетики сообщают об экстренных отключениях, — сообщил Виталий Кличко.
Кроме того, взрывы были слышны во Львовской, Полтавской и Винницкой областях.
Обновляется...