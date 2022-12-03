Российские военные в оккупированной Снигиревке Николаевской области прибегали к пыткам не только взрослых, но и детей. Об этом журналистам рассказала 15-летняя Настя, которую вместе с подругой оккупанты похитили и закрыли в подвале на четыре дня без еды и воды.

О совершенных преступлениях против украинцев армией РФ говорится в материале «Следствия.Инфо»: «Запланированные издевательства: во время оккупации Снигиревки россияне по спискам вывозили людей в застенки».

— 7 или 8 числа меня и мою подругу похитили русские и вывезли на элеватор в подвал. Без еды и воды мы сидели там 4 дня, – вспоминает девочка.

Солдаты Российской Федерации похитили подростков и угрожали отрезать девушкам пальцы, если те не предоставят информацию об украинских военных.

— Они хотели узнать ВСУ, о военных… Мы говорим, что ничего не знаем, а они: «давайте говорите, потому что мы вам пальцы отрежем». После этого они уехали и больше не приезжали, — говорит Настя.

Дети в течение нескольких дней пытались самостоятельно выбраться из подвала.

— Мы два дня выламывали дверь, но не смогли. Потом к вечеру мы начали их долбить, долбить, ну и выломали, — вспоминает девочка.

Настя рассказала, что военные РФ похитили еще двух девочек, о месте пребывания которых до сих пор ничего неизвестно.

— Было такое (похищение женщин и детей, — прим.), нечасто, редко… У нас шло 2 девочи, так их похитили, до сих пор нет, — говорит Настя.

Также она не знает, где находится ее друг Виталий, которого россияне избили за то, что он вывесил флаг Украины.

— Когда наш Виталия, ну, у него прозвище Кабан, на вышку повесил флаг, и они (россияне, — прим.) расстреляли этот флаг, и пол дома осталось у бабушки на Шевченко (улица в Снигиревке, — прим.). И этого Виталика избили, мы не знаем, где он сейчас, – говорит Настя.

Напомним, жители недавно освобожденной Снигиревки рассказали о том, как их пытали российские оккупанты, как грабили город и чем угрожали.