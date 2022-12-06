По материалам СБУ к реальному сроку заключения за подготовку взрывов в Днепропетровской области приговорен брат бывшего народного депутата-изменника и одного из организаторов кремлевского проекта «Новороссия» Олега Царева.

Злоумышленнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает СБУ.

По данным следствия, осужденный выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в Днепропетровской области. С этой целью он осуществлял подготовку серии взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры, за что захватчики обещали ему «кресло» главы Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона.

Сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника и установили за ним контроль еще на первичном этапе подрывной деятельности. В мае во время спецоперации в Днепре мужчина был задержан.

Во время обысков в специально оборудованном тайнике правоохранители обнаружили оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карты и паспорта гражданина Российской Федерации.

Суд признал фигуранта виновным по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Учитывая сотрудничество со следствием, осужденному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.