Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что войска Российской Федерации в очередной раз попытаются захватить украинскую столицу силами новомобилизованных россиян.

Об этом военачальник рассказал в интервью The Economist.

По его словам, резерв для мобилизации в России составляет примерно 1,5 миллиона человек и это позволяет планировать подобные атаки.

- Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы так серьезны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Приказывает им царь воевать, и они воюют. Я изучал историю двух чеченских войн – это было то же самое. Возможно, они не столь хорошо оснащены, но они все равно представляют нам проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тысяч новых военных. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев, - указывает Валерий Залужный.

В материале военный руководитель указывает, что, по его мнению, у России были все ресурсы, чтобы за 3 месяца достичь всех целей, которые они ставили во время полномасштабного вторжения, но сейчас они исчерпали эти ресурсы, потеряли потенциал без практически любого результата. Сейчас войска РФ совершают работу над ошибками.