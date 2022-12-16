Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что войска Российской Федерации в очередной раз попытаются захватить украинскую столицу силами новомобилизованных россиян.
Об этом военачальник рассказал в интервью The Economist.
По его словам, резерв для мобилизации в России составляет примерно 1,5 миллиона человек и это позволяет планировать подобные атаки.
- Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы так серьезны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Приказывает им царь воевать, и они воюют. Я изучал историю двух чеченских войн – это было то же самое. Возможно, они не столь хорошо оснащены, но они все равно представляют нам проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тысяч новых военных. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев, - указывает Валерий Залужный.
В материале военный руководитель указывает, что, по его мнению, у России были все ресурсы, чтобы за 3 месяца достичь всех целей, которые они ставили во время полномасштабного вторжения, но сейчас они исчерпали эти ресурсы, потеряли потенциал без практически любого результата. Сейчас войска РФ совершают работу над ошибками.
— Они хотели взять Киев и в военном отношении это было правильное решение и самый простой способ достижения цели. Я бы сделал то же самое. Я хорошо знаю Герасимова (руководитель ГШ Вооруженных Сил России, – прим.) Конечно, не лично. Для него не было выхода и теперь он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы. Сегодня ситуация в Донбассе непростая. Но стратегически это беспроигрышная ситуация для русской армии. Следовательно, скорее всего они ищут способы остановить противостояние и сделать паузу любыми средствами: обстреливать гражданских лиц, оставлять наших жен и детей замерзать до смерти. Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать достигать своих целей, – говорит Валерий Залужный.
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что войска Российской Федерации в очередной раз попытаются захватить украинскую столицу силами новомобилизованных россиян.
Об этом военачальник рассказал в интервью The Economist.
По его словам, резерв для мобилизации в России составляет примерно 1,5 миллиона человек и это позволяет планировать подобные атаки.
- Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы так серьезны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Приказывает им царь воевать, и они воюют. Я изучал историю двух чеченских войн – это было то же самое. Возможно, они не столь хорошо оснащены, но они все равно представляют нам проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тысяч новых военных. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев, - указывает Валерий Залужный.
В материале военный руководитель указывает, что, по его мнению, у России были все ресурсы, чтобы за 3 месяца достичь всех целей, которые они ставили во время полномасштабного вторжения, но сейчас они исчерпали эти ресурсы, потеряли потенциал без практически любого результата. Сейчас войска РФ совершают работу над ошибками.
— Они хотели взять Киев и в военном отношении это было правильное решение и самый простой способ достижения цели. Я бы сделал то же самое. Я хорошо знаю Герасимова (руководитель ГШ Вооруженных Сил России, – прим.) Конечно, не лично. Для него не было выхода и теперь он сосредоточился на Донбассе, чтобы сохранить оставшиеся ресурсы. Сегодня ситуация в Донбассе непростая. Но стратегически это беспроигрышная ситуация для русской армии. Следовательно, скорее всего они ищут способы остановить противостояние и сделать паузу любыми средствами: обстреливать гражданских лиц, оставлять наших жен и детей замерзать до смерти. Им это нужно для одной простой цели: им нужно время, чтобы собрать ресурсы и создать новый потенциал, чтобы они могли продолжать достигать своих целей, – говорит Валерий Залужный.