Служба безопасности заблокировала в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

К организации нелегального трафика причастен глава местного общественного объединения моряков, сообщается на сайте СБУ.

Она предлагала потенциальным призывникам скрыто уехать за пределы Украины, якобы прикрываясь работой на иностранных торговых судах.

По информации «Думской», задержанной оказалась председатель общественной организации «Украинское объединение моряков» Кристина Король.

Кристина Король. Фото из соцсетей

СБУ отмечает, что злоумышленница снабжала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе.

Стоимость «услуг» составляла от 7 до 8 тысяч долларов с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности зарубежного рейса.

«Согласно определению Приморского районного суда, схема была такой: заинтересованный в выезде за границу мужчина обращался в «Украинское объединение моряков», озвучивал свои проблемы, оплачивал 1 500 гривен, после чего его включали в секретное телеграмм-сообщество организации. Несколько позже моряку озвучивали и стоимость услуг. К примеру, оформление так называемого «белого билета» в военкомате Кристина Король оценила в 6 000 долларов, а получение сертификатов в тренировочных центрах и обеспечение успешной сдачи необходимых экзаменов — от 4 500 до 8 000 долларов», - пишет «Думская».

Для реализации сделки злоумышленница создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец, сообщает СБУ.

Именно он встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за бегство за границу.

Еще одним участником группы является руководитель местного учебного центра моряков, который использовал свои связи в медучреждениях для оформления фальшивых справок о состоянии здоровья.

Готовый пакет фейковых документов заказчики получали от курьера.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступный механизм и задокументировали получение фигурантами почти 8 тыс. дол. за изготовление «белого билета».

В результате следственно-оперативных действий правоохранители задержали организатора группировки, ее близкого родственника и руководителя морского учебного центра.

Во время обысков по местам их проживания обнаружена компьютерная техника и документация с доказательствами преступных действий, а также наличные, полученные преступным путем.

В рамках уголовного производства по части 4 статьи 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно правовой формы); частью 3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

В настоящее время идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Мероприятия по разоблачению преступлений проводили сотрудники СБУ Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.