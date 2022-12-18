В США гражданин Израиля Алексей Брейман подозревается в контрабанде к России технологий, используемых для создания ядерного оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Брейману было предъявлено обвинение в:

банковском мошенничестве;

мошенничестве с использованием электронных средств связи;

заговоре в целях отмывания денег в рамках российской сети по уклонению от уплаты санкций.

Мужчина стал одним из семи подозреваемых, которым недавно Министерство юстиции США предъявило обвинение в сговоре с целью обмана США, отмывания денег и контрабанде боеприпасов, а также компонентов оружия в Россию.

Брейман был арестован во вторник, вместе с американцем и пятью гражданами России, в том числе одним подозреваемым сотрудником ФСБ.

Согласно обвинению, Брейман принимал участие в незаконном приобретении и контрабанде «высокочувствительных и строго регулируемых электронных компонентов», которые могут использоваться в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий.

Отмечается, что обвиняемые были связаны с двумя российскими компаниями, «Серния Инжиниринг» и Sertal LLC, управляющими сетью подставных компаний и банковских счетов под руководством российских спецслужб. Также они используются для обхода экономических санкций, которые были наложены против России.

Схема заключалась в том, что двое российских обвиняемых получали запросы на отправку необходимых технологий в Россию. Эти запросы передавались Борису Лившицу, бывшему резиденту США и владельцу ряда подставных компаний. Лившиц использовал связи для организации вышеупомянутых поставок и сокрытия финансовых операций, осуществленных в рамках мошеннической схемы.

Израильтянин, со своей стороны, подрабатывал товаросопроводительные документы и счета-фактуры, что позволяло ему упаковывать и переправлять товары по всему миру. В конце концов, технологии попадали в Россию. Брейману грозит до 30 лет лишения свободы.

Напомним, в Польше предлагают вдвое ужесточить санкцию за шпионаж в пользу иностранного государства, соответствующий законопроект вскоре рассмотрит Сейм.